Rubén Diz, el atleta que enseña Educación Física e inculca al alumnado los valores del esfuerzo y la paciencia
Rubén Diz Díaz (Xinzo de Limia, 1979) es profesor de Educación Física en el colegio público de Boborás, el CEIP Plurilingüe Nosa Señora de Xuvencos. «Un dos meus obxectivos co alumnado é que salgan de aquí sabendo o importante que é a educación física e o movemento. Como atleta de alto nivel que fun durante moitos anos, creo que repercute moi positivamente no meu traballo aquí. Intento ensinar a capacidade de esforzo, sacrificio e paciencia que teñen que ter para que todo saia ben», destaca este docente de 47 años, con un amplio historial como corredor de media distancia.