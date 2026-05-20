A asociación Amigas das Cegoñas organiza unha ruta para descubrirlle esta especie ós máis pequenos
Nancy Blanco, da asociación Amigas das Cegoñas, dirixe unha ruta para descubrirlle esta especie ós máis cativos. Nesta ocasión, os setenta alumnos de infantil do CEIP de Maceda recibiron a visita de escolares de Boimorto, en concreto do CPI Armando Cotarelo Valledor.
Os escolares de Boimorto achegaronse porque, por primeira vez, unha parella desta especie anidou no seu municipio a escasos metros do cole espertando a curiosidade dos pícaros A que fala é Nancy Blanco de Amigas das Cegoñas. A ruta proposta por Amigas da Cegoña amosa distintos puntos de niños destas aves no municipio.