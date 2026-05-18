O CEIP Virxe de Covadonga celebra as Letras Galegas con música, tradición e gastronomía
O colexio ourensán festexou o Día das Letras Galegas cunha xornada de música, tradición e gastronomía. Os 170 escolares do centro realizaron varios obradoiros ó longo da mañá para achegárense á figura de Begoña Caamaño, homenaxeada este ano, e ó baile tradicional galego, neste caso da man de Uxía Seoane. Ademais, entre tódolos cursos compuxeron e interpretaron unha canción, mesturando coñecidos versos da lírica galega. Para rematar, degustaron produtos típicos galegos.