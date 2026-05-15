David Alján / Cedidos

Diez alumnos del conservatorio de Ourense viajaron a Balikesir, Turquía, en el primer proyecto Erasmus de la historia del centro.

Un grupo de diez alumnos del conservatorio de Ourense viajaron en el mes de abril a la ciudad turca de Balikesir, como parte del primer proyecto Erasmus de la historia del centro. En sus seis días de viaje, intercambiaron instrumentos y cultura musical con estudiantes del país (allí él conservatorio es internado para las mujeres, y está integrado en él instituto). Este domingo, serán los músicos turcos quienes llegaran a Ourense para repetir la experiencia a la inversa