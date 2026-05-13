R. O.

Siniestro mortal en la A-52: un camión hace la «tijera» y el conductor cae al vacío en Melón

Un conductor de 50 años, vecino de Cortegada, falleció esta madrugada en un siniestro vial registrado en la A-52, a la altura del kilómetro 263,8, en sentido decreciente y término municipal de Melón. Según la información facilitada, el camión articulado que conducía, un camión lona, habría hecho la tijera y la cabeza tractora quedó colgada sobre el viaducto Melón/Fervenzas. Por causas que aún se investigan, el conductor se precipitó al vacío.