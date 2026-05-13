Javier Fraiz

Mon Devane estrena estudio en el centro de Ourense y lanza dos ediciones limitadas de obras para llevar, usar y exhibir

Se inspiró en una tapa de alcantarilla, un elemento cotidiano que encajaba con la intención de Mon Devane (Ourense, 1985) de sintetizar diferentes lenguajes desde el punto de vista conceptual para reflejar los contrastes entre el mundo tradicional y el contemporáneo, lo rural y lo urbano, la industria y la artesanía. «Estuve meses obsesionado haciendo fotos de alcantarillas, y fijándome en ellas; quería encontrar un motivo para crear un patrón estético de algo cotidiano, industrial e invisible», comparte. Ese dibujo de la calle, que pasaba desapercibido—salvo para el artista, porque observar es el punto de partida—, se ha convertido en un motivo incorporado a piezas de colección. 'Patrones urbanos' es la nueva propuesta de este artista ourensano: fulares así como un juego de cuatro tazas y una jarra, en sendas ediciones limitadas en las que que combina el valor creativo de los objetos y su funcionalidad. El lanzamiento de este proyecto es este jueves