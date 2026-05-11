Iñaki Osorio

Rosana recibe las llaves de una vivienda pública en alquiler en Ourense

Rosana Mesa Almonte trabaja como auxiliar de enfermería en el CHUO. Ourensana de nacimiento, vive desde que era un bebé en el hogar de la familia que la acogió hace cosa de 35 años, y a fecha de este lunes sigue durmiendo bajo ese techo. Con aspiraciones de independizarse, en 2019 se inscribió al Rexistro Único de Demandantes de Vivenda, y tras años de ver como su nombre escalaba poco a poco puestos en la lista, acaba de ver su objetivo hecho realidad: es ya inquilina de pleno derecho en un piso de protección oficial situado en el Casco Vello de la ciudad de As Burgas.