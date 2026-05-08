David Alján

El CIFP Carballeira-Marcos Valcárcel se corona a nivel estatal al ganar el Premio Nacional eTwinning

El CIFP Carballeira-Marcos Valcárcel ha ganado el único Premio Nacional eTwinning concedido a un centro de FP este 2026 por el Ministerio de Educación. La iniciativa, realizada con otros dos centros de Turquía y Francia (aunque también colaboró un IES de As Neves) consistió en recopilar oficios tradicionales de los tres países y exponerlos en una revista digital. En esta suerte de «museo», el visitante se sumerge con gafas de Realidad Virtual y cuenta con una app IA en la que se puede chatear con afiadores, artesanos turcos del döner o panaderos franceses