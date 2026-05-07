Iñaki Osorio

El hacker Antonio Fernandes alerta en Ourense sobre las grietas de la ciberseguridad

La Escuela Superior de Ingeniería Informática del Campus de Ourense se convirtió este jueves en el epicentro de la resistencia digital en Galicia. Bajo el lema «Do ciberdelito ao xuízo», la sexta edición del Congreso Ourensec, organizado por la Asociación de Ciberseguridad de Ourense, congregó a un panel de expertos de primer nivel para analizar una realidad incontestable: el crimen ya no entiende de fronteras físicas, sino de códigos y vulnerabilidades. El evento, que arrancó con el respaldo institucional del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, puso el foco en la necesidad de blindar no solo las infraestructuras, sino también «el sentido común».