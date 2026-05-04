David Alján

«La 5º Sinfonía», de la bocatería O Patrón compite por ser el mejor bocadillo de España

Su apuesta lleva por nombre «La 5º sinfonía», y como explica su dueño, Pablo Domínguez, nació «buscando un produto galego que nos identifique ao máximo co que facemos aquí, que é gastronomía entre bocadillos, bastante elaborados e con moi boa materia prima». El gran protagonista de plato es una pieza de costilla de vaca madurada más de 19 días, y que es la que le da el nombre en la carta: se utiliza únicamente el quinto costillar del bovino, el que es el más tierno y potente en cuanto a sabor. La envasan al vacío, la cocinan entre 10 y 12 horas y, cuando la carne se despega sola del hueso (que también presentan en el plato), la pasan por parrilla en el kamado, un horno japonés de cerámica que funciona al carbón. Allí consiguen un penetrante sabor a brasa, «un hostiazo, se se me permite dicilo, a base de lume moi forte e fume», como explica Pablo, que lo compara con las cuatro potentes notas que inician la obra de Beethoven.