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Bomberos Ges de Ourense piden «cambios estructurales» en el modelo de emergencias

Bomberos Ges de Ourense piden «cambios estructurales» en el modelo de emergencias

Iñaki Osorio

Bomberos Ges de Ourense piden «cambios estructurales» en el modelo de emergencias

Iñaki Osorio

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Bombeiros del GES se concentraron a las puertas de la Diputación de Ourense, coincidiendo con la celebración del pleno provincial, para reclamar cambios estructurales en el modelo de emergencias. Exigen que los GES pasen a ser gestionados a nivel provincial, un refuerzo de las plantillas y advierten de que «el problema no es económico, es estructural». Si la situación no cambia, avanzan que irán a la huelga en plena campaña de incendios.

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