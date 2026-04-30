Iñaki Osorio

Bomberos Ges de Ourense piden «cambios estructurales» en el modelo de emergencias

Bombeiros del GES se concentraron a las puertas de la Diputación de Ourense, coincidiendo con la celebración del pleno provincial, para reclamar cambios estructurales en el modelo de emergencias. Exigen que los GES pasen a ser gestionados a nivel provincial, un refuerzo de las plantillas y advierten de que «el problema no es económico, es estructural». Si la situación no cambia, avanzan que irán a la huelga en plena campaña de incendios.