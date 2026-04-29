Javier Fraiz

Los padres de un niño con autismo, a los que una jueza dio la razón, piden a la Xunta que revise el caso tras una valoración «errónea» que rebajó el grado de dependencia

«Queremos hacer un llamamiento a la Xunta para que revise el expediente de nuestro hijo y haya una solución. Una valoración en 2023 que no fue correcta ha provocado una serie de consecuencias y de alegaciones desestimadas. Estamos frustrados, porque otros profesionales han visto al niño y su realidad física y cognitiva», resume Joaquín Dosrey. Él y su esposa Julieta Fernández son padres de tres niños en Ourense, dos de ellos dependientes, con trastorno del espectro autista (TEA). El conflicto entre los progenitores y la administración tiene que ver con el Programa Individual de Atención (PIA) y la consideración de libranza de los cuidados con respecto a I., de diez años.