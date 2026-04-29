Guardia Civil

Desarticulada una organización dedicada al robo de tabaco y máquinas tragaperras

La Operación se inicia en el mes de septiembre de 2025, a raíz de tener conocimiento de varios robos cometidos en las estaciones de servicio ubicadas en Abavides (3 robos con fuerza), Trasmiras (2 robos con fuerza) y Oimbra (4 robos con fuerza), y robo y hurto de vehículos, hurto en interior de naves agrícolas, donde sustraen herramientas que después utilizan para la comisión de los robos en los establecimientos. Contabilizándose un total de 15 hechos delictivos.