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El relevo generacional asegura el futuro de la única empresa de corchos de Galicia

El relevo generacional asegura el futuro de la única empresa de corchos de Galicia

David Alján

El relevo generacional asegura el futuro de la única empresa de corchos de Galicia

David Alján

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El camino a recorrer para llegar hasta la empresa de los Rodríguez permite intuir fácilmente a qué sector se dedican. Al salir de la A-52 en Ribadavia, hay que pasar por la bodega más grande de la zona, tomar una carretera secundaria marcada como "Ruta do Viño de Ribeiro" y acabar en una nave en lo alto con vistas privilegiadas al embalse de Castrelo de Miño y sus viñedos. Pero ellos no se dedican a embotellarlo, sino a conservarlo, y con una gran historia detrás: Almeida es la única fábrica de corchos que hay en toda Galicia, cumple en estos meses 60 años de historia y en 2025 dio un nuevo paso clave que asegurará su legado por unas cuantas décadas más.

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