David Alján

El relevo generacional asegura el futuro de la única empresa de corchos de Galicia

El camino a recorrer para llegar hasta la empresa de los Rodríguez permite intuir fácilmente a qué sector se dedican. Al salir de la A-52 en Ribadavia, hay que pasar por la bodega más grande de la zona, tomar una carretera secundaria marcada como "Ruta do Viño de Ribeiro" y acabar en una nave en lo alto con vistas privilegiadas al embalse de Castrelo de Miño y sus viñedos. Pero ellos no se dedican a embotellarlo, sino a conservarlo, y con una gran historia detrás: Almeida es la única fábrica de corchos que hay en toda Galicia, cumple en estos meses 60 años de historia y en 2025 dio un nuevo paso clave que asegurará su legado por unas cuantas décadas más.