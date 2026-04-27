Secciones

Es noticia
Atentado contra TrumpEmpleo tecnológicoVillareal - Celta40 años EntrimeñaVigo a 30 grados
instagramlinkedin
La prevención, arma de los mayores contra la delincuencia

La prevención, arma de los mayores contra la delincuencia

Javier Fraiz

La prevención, arma de los mayores contra la delincuencia

Javier Fraiz

RRSS WhatsAppCopiar URL

La cautela, la desconfianza ante situaciones y personas extrañas, así como la prevención y la importancia de dar aviso inmediato a las autoridades, en caso de presenciar o de sufrir un delito, son varios de los mecanismos de prevención y de seguridad de relevancia para hacer frente a la acción de los delincuentes. En Ourense, uno de los territorios más envejecidos de Europa, y a su vez una de las provincias con índices de criminalidad más bajos, el colectivo de personas de edad avanzada constituye uno de los grupos de población con los que la Policía y la Guardia Civil trabajan con frecuencia para contribuir, a través de la información, a un refuerzo de la prevención. Así lo establecen las estrategias de seguridad del Ministerio del Interior, a través del denominado Plan Mayor.

TEMAS

Tracking Pixel Contents