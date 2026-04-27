Javier Fraiz

La prevención, arma de los mayores contra la delincuencia

La cautela, la desconfianza ante situaciones y personas extrañas, así como la prevención y la importancia de dar aviso inmediato a las autoridades, en caso de presenciar o de sufrir un delito, son varios de los mecanismos de prevención y de seguridad de relevancia para hacer frente a la acción de los delincuentes. En Ourense, uno de los territorios más envejecidos de Europa, y a su vez una de las provincias con índices de criminalidad más bajos, el colectivo de personas de edad avanzada constituye uno de los grupos de población con los que la Policía y la Guardia Civil trabajan con frecuencia para contribuir, a través de la información, a un refuerzo de la prevención. Así lo establecen las estrategias de seguridad del Ministerio del Interior, a través del denominado Plan Mayor.