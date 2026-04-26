Iñaki Osorio

Así es el taller de lavado de coches de Aspanas

El monitor Gabriel Alcalde nos explica el funcionamiento del taller de lavado de coches de Aspanas. Esta es una de las diez actividades que el centro ofrece para fomentar la autonomía de los usuarios y una de las que mayor independencia requiere. Se organizan en brigadas que se reparten las tareas y hacen turnos de mañana y de tarde. Desde limpiar el exterior de los vehículos hasta el interior, todo lo hacen los usuarios, que presumen de su capacidad para que quede «perfecto». Este es un servicio que se ofrece a toda la ciudadanía, por lo que cualquiera puede llevar su coche haciendo una reserva previa.