David Alján / Edgar Melchor

Rural Bakers, un obrador ourensano que combina la tradición de los hornos de leña con innovaciones tecnológicas

El obrador Rural Bakers, fundado por Nicola Morganti cuando tenía solo 24 años, combina la tradición de los hornos de leña con innovaciones tecnológicas para perfeccionar sus elaboraciones. Se sitúa en el lugar de Castrelo, en San Cristovo de Cea, que cuenta con cinco habitantes, y desde allí nutre a restaurantes y gastrobares de gran calidad. Sus masas han merecido reconocimientos de chefs de Estrella Michelin. Más información