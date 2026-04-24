Roi Cruz

Olga e Daniel elaboran na sua casa de A Lonia mermelada caseira con producto de kilómetros 0

Un verano sin planes se convirtió en una oportunidad de negocio en el lugar ourensano de A Lonia. A la pregunta ¿qué hacemos estas vacaciones que no podemos viajar? La siguió un ¿y con todos estos tomates que son demasiados para que los comamos solos? La respuesta llegó en el mismo formato para ambas: hacer mermeladas y venderlas. Esa es la historia de nacimiento de Mermelonia, el pequeño emprendimiento que desde el pasado otoño regentan Olga Simón y Daniel Rodríguez desde su casa y con productos de su propio jardín, «más kilómetro 0 imposible», defiende Rodríguez. Más información