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Diego Freire triunfa en redes con sus «Noticias Dispersas»

Diego Freire triunfa en redes con sus «Noticias Dispersas»

Iñaki Osorio

Diego Freire triunfa en redes con sus «Noticias Dispersas»

Iñaki Osorio

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Diego se identifica a sí mismo con la definición que le regaló un amigo director teatral: «Yo soy payaso y cabaretera». Así lo reconoce un actor cuyos noticieros podrían dar lugar a un nuevo género: el «clown informativo», pues utiliza la vis cómica para analizar y, a menudo, desmontar muchas aseveraciones de la clase política. Pero detrás de ese rostro de escéptico con tablas, «hay un trabajo muy riguroso. Tal vez influya que estudié Historia y me gusta realizar, antes de lanzar los vídeos, un trabajo de auténtico ratón de biblioteca».

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