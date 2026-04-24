Diego Freire triunfa en redes con sus «Noticias Dispersas»
Diego se identifica a sí mismo con la definición que le regaló un amigo director teatral: «Yo soy payaso y cabaretera». Así lo reconoce un actor cuyos noticieros podrían dar lugar a un nuevo género: el «clown informativo», pues utiliza la vis cómica para analizar y, a menudo, desmontar muchas aseveraciones de la clase política. Pero detrás de ese rostro de escéptico con tablas, «hay un trabajo muy riguroso. Tal vez influya que estudié Historia y me gusta realizar, antes de lanzar los vídeos, un trabajo de auténtico ratón de biblioteca».
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