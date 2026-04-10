Vídeos: David Alján | Fotogragía: Roi Cruz

Alumnos del colegio San José de Ourense debatirán y votarán en el Parlamento Europeo

Las últimas elecciones europeas dejaron en Ourense resultados muy divididos a la hora de decidir quién debía ocupar los escaños. Pero solo por esta vez, toda la sociedad ourensana estará de acuerdo sobre quién les debe representar en la UE: el colegio San José, de As Burgas, acaba de ser invitado por el Parlamento Europeo para conocer su sede de Estrasburgo como parte del programa Euroscola. Humor aparte, lo que acaba de conseguir el centro es un auténtico hito, pues en toda España tan solo un colegio más ha sido elegido para participar en el programa. Como único instituto gallego, San José partirá hacia la capital de la Alsacia-Lorena con una comitiva de 20 alumnos de 4º de la ESO y dos profesores, que podrán conocer el funcionamiento del hemiciclo con una experiencia totalmente inmersiva, en la que deberán debatir, negociar, presentar enmiendas e incluso votar sobre cuestiones europeas reales con adolescentes del resto de países de la Unión. Más información