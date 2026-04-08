Foto: IÑAKI OSORIO | Vídeo: JAVIER FRAIZ

La nueva casa en Ourense de Tanco: más que una librería, un espacio cultural de encuentro

La librería de Ourense que servía como refugio de los títulos prohibidos durante la represión franquista, y que cumplirá 75 años en 2027, inicia una etapa más ambiciosa, para ampliar las propuestas culturales en torno a los libros. «Queremos que sexa un espazo cultural aberto para todos os cidadáns». Tanco reabre en un local más grande y versátil, que permitirá eventos, no solo literarios, de pequeño y gran formato, en el interior del establecimiento y en la terraza del patio de manzana. Más información Más información