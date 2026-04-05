J. F.

Así es la tradición del desplante en Ourense: la recreación de un enfrentamiento en el siglo XVIII entre la Iglesia y el gobierno de la ciudad

El Domingo de Resurrección en Ourense reproduce una tradición local que recuerda un antiguo desencuentro entre el poder eclesiástico y civil. En el siglo XVIII, la falta de ayuda municipal para arreglar la escalinata de Santa María Nai enfadó a la Iglesia, que impidió a los concejales acceder al templo tras la procesión. Aquel enfrentamiento se recrea con la ceremonia del desplante Más información