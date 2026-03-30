Javier Fraiz

Grandes emociones en trenes pequeños: un viaje de ocio en familia en un parque ferroviario de Ourense

El Parque dos Carrileiros recrea en Ourense la tradición ferroviaria y ofrece un plan de disfrute en familia para distintas generaciones, en un circuito que refleja fielmente el mundo del tren e integra piezas históricas, como postes de telégrafo de la primera línea Vigo-Ourense, de 1881, farolas originales de la línea de Zamora a Ourense, o un antiguo reloj del patio de viajeros de la estación Empalme. Una asociación de aficionados del tren mantiene desde 2003 esta actividad de ocio y cultura para todos: «Móvennos a paixón e o amor polo ferrocarril», subrayan. «Algúns días hai máis viaxeiros adultos ca nenos; encántanos ver avós que se divirten ao tempo que os netos» Más información