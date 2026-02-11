David Alján

El sector primario gallego toma Madrid en contra del acuerdo con Mercosur

Alrededor de 400 ganaderos, agricultores y demás trabajadores del campo ourensano han llegado esta mañana a Madrid para protestar por el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur. El sector primario, que lleva manifestándose por distintos puntos de la provincia ourensana desde el pasado 29 de diciembre, traslada por primera vez sus manifestaciones fuera de Galicia, en lo que se prevé que sea la movilización más relevante hasta la fecha. Más información