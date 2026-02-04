Cedido | E. M.

Cinco jabalíes, de paseo por el casco histórico de Ourense

Un grupo de hasta cinco jabalíes se paseó de noche por pleno casco histórico de Ourense recientemente. En un vídeo compartido por redes sociales, se puede presenciar cómo los animales campan a sus anchas en el entorno de la calle Hernán Cortes y la plaza de Pena Vixía en busca de sustento. La comarca ourensana es una de las zonas donde la Xunta de Galicia declaró en octubre del pasado año la emergencia cinegética temporal con el objetivo de controlar a la población. Esta medida, vigente hasta el 22 de febrero del 2026, permite, entre otras actuaciones, abatir o capturar a cualquier ejemplar sin límite.