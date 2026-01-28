Europa Press

Auxiliados un autobús y seis turismos atrapados por la nieve en la OU-310 en Vilardevós

Un autobús y seis turismos han quedado atrapados a primera hora de la mañana de este miércoles por la intensa nevada en la carretera OU-310, en Vilardevós (Ourense), según ha informado la Guardia Civil. Los vehículos han tenido que ser auxiliados por los agentes, que han retirado con palas la nieve de la calzada y han empujado los coches para ayudarles a ponerse en marcha. La incidencia fue resuelta sin daños materiales ni personales. Esta carretera, donde la DGT ha alertado de problemas de visibilidad por la niebla, no ha sido la única que ha tenido problemas en las últimas horas, ya que la DGT ha informado de que permanece cerrada la carretera OU-122 en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense), entre los kilómetros 20 y 26.3. Más información