Un reventón en una cañería deja así la tercera planta del CHUO
Esta mañana se registró un reventón de tubería en el Edificio Xeral del CHUO, en la tercera planta y en el servicio de Cardiología, que provocó afectación principalmente en el pasillo y pequeñas filtraciones a la segunda y primera planta; la incidencia quedó reparada y con la zona seca a las 11:15, tras una intervención rápida de reparación y secado, y aunque se prevé cambiar el tramo de tubería en Cardiología, el resto de la planta volvió a funcionar con normalidad, con cortes puntuales de agua que ya estaban recuperándose cuando se pasó por la zona alrededor de las 12:00. Más información