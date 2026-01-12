FDV

Un reventón en una cañería deja así la tercera planta del CHUO

Esta mañana se registró un reventón de tubería en el Edificio Xeral del CHUO, en la tercera planta y en el servicio de Cardiología, que provocó afectación principalmente en el pasillo y pequeñas filtraciones a la segunda y primera planta; la incidencia quedó reparada y con la zona seca a las 11:15, tras una intervención rápida de reparación y secado, y aunque se prevé cambiar el tramo de tubería en Cardiología, el resto de la planta volvió a funcionar con normalidad, con cortes puntuales de agua que ya estaban recuperándose cuando se pasó por la zona alrededor de las 12:00. Más información