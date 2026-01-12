Secciones

Los ganaderos desbloquean la A-52 pero seguirán con sus protestas

GC

GC

Tras un fin de semana de máximo pulso en la provincia de Ourense por la tractorada, las protestas de los ganaderos vuelven relativamente a la calma. La A-52 ha sido liberada de tractores a lo largo de esta mañana gracias a un acuerdo entre la Guardia Civil y los trabajadores del campo movilizados por el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur. Así lo ha informado a los medios de comunicación de la Benemérita pasadas las 3 de la tarde, comunicando que la vía en su totalidad ya se encontraba libre de vehículos agrarios, y que los trabajadores de Conversación de Carreteras se encuentran en este momento realizando labores de limpieza. Se espera que durante esta tarde se pueda reanudar el tráfico con total normalidad.

