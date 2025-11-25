Cedido

El alcalde de Ourense a un fotógrafo en el pleno: «Está 20 minutos a ver si pilla una foto, el tío; un paparazzi»

La Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia (APFG) ha denunciado este martes los ataques del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a un fotoperiodista durante el pleno municipal celebrado este pasado lunes en el consistorio de la ciudad de As Burgas. El vídeo que recoge ese momento muestra cómo el regidor acusa al periodista gráfico de enfocarle a él exclusivamente y «todo o rato», además de calificarle de «paparazzi». La Más información