Iñaki Osorio

Música en el hospital de Ourense que cura el ánimo a cargo de Emilio Rúa

Las canciones de Emilio Rúa activan la mirada emocionada de pacientes y familiares de Medicina Interna y Oncología de Ourense. «Es una iniciativa perfecta para salir de la rutina, y aquí hace falta», comparte uno de los ingresados. «A música sae da alma, nace do corazón», resume el artista. «Que los pacientes se sientan en un entorno más amable redunda en una buena evolución clínica», observa el personal sanitario. Lee la información completa aquí. Más información