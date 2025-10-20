FDV

Detenido el presunto autor del incendio que afectó a más de 3.200 hectáreas en la provincia de Ourense en agosto

En el marco de la Operación 'Covelo', desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, se ha procedido a la detención de un hombre de 33 años de edad, vecino del término municipal de Carballeda de Avia (Ourense), como presunto autor de un delito de incendio forestal. El incendio tuvo su origen el pasado 15 de agosto sobre las 16:28 horas en la localidad de Vilar de Condes, afectó a una superficie de 3.200 hectáreas de los términos municipales de Carballeda de Avia, Ribadavia, Melón y Ourense, con un perímetro superior a 43 kilómetros cuadrados, según los datos oficiales de la Xunta de Galicia.