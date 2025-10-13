FDV

Una familia de jabalíes sorprende a los vecinos de la calle Vasco Díaz Tanco en Ourense

Los vecinos de la calle Vasco Díaz Tanco, en la zona de A Cuña, se llevaron un susto cuando de noche avistaron varios jabalíes deambulando por la calle. Los animales se encontraban en el cruce con la calle Alberto García Ferreiro tranquilamente paseando por un paso de peatones mientras circulaban motos y coches. La presencia de jabalíes en áreas urbanas se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos años, especialmente en las zonas limítrofes con espacios naturales.