Aldeas de la comarca de Valdeorras que antes lucían de verde ahora son pasto del fuego. Casas destruídas y el monte carbonizado son las heridas de las voraces llamas de dos incendios que amenazan este enclave ourensano: el de Larouco-Seadur, que ha arrasado ya más de 30.000 hectáreas, y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte), que ha aniquilado por completo por encima de 2.000 ha. Esta es la estampa que ha grabado la Guardia Civil desde su helicóptero y que se puede presenciar en las imágenes.