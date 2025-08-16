Un incendio forestal en las proximidades del polígono de Barreiros, en San Cibrao das Viñas —el martes ya se había registrado un fuego virulento que afectó a O Cumial y Seixalbo, en Ourense, y que se dio por extinguido este sábado tras calcinar 108 hectáreas—, elevó la preocupación al máximo y movilizó a los vecinos y a los efectivos de extinción disponibles, este sábado por la tarde, en torno a la localidad de Rante, que se vio rodeada por las llamas por lo que parecían distintos focos, visibles a kilómetros de distancia.