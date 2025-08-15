En la noche de ayer, las aeronaves dedicadas a labores de extinción de incendios realizaron sus últimos vuelos del día en un intento por sofocar el fuego que afecta a Oímbra, en la provincia de Ourense. Sin embargo, una densa pared de humo impidió que alcanzaran su objetivo, obligando a los pilotos a regresar a la base, sin poder acabar las últimas misiones del día. «Lo intentamos, pero no lo conseguimos. En una situación así prima la seguridad», señalaron los tripulantes a través de un mensaje en X. El equipo volvió a su base, y retomará las labores de combate contra el incendio durante el día de hoy.