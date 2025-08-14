Nada queda en la vivienda familiar, que perteneció a sus abuelos y a sus padres, en la que Samuel Viera Justo, hijo único, llevaba viviendo toda su vida, en la aldea ourensana de A Caridade (Monterrei). El fuego del gigantesco y voraz incendio declarado hace dos días en Oímbra, en el que han resultado heridos de gravedad tres brigadistas, y que arrasa todo el valle, calcinando varios miles de hectáreas, obligando a desalojar y a confinar aldeas, entró en A Caridade con fiereza y sembró el caos.

Una veintena de casas y alprendes han quedado destruidos, según los vecinos. Samuel, de 43 años, es uno de los residentes que se han quedado sin nada, con lo puesto. Las llamas destrozaron su hogar, su coche y su tractor. "Lo he perdido todo, la nevera, los congeladores, la televisión, las camas, la ropa, los recuerdos todos. Tengo lo que llevo puesto", resume, todavía "noqueado" por la tragedia.