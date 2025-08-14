Roi Juan López es bombero forestal desde hace 22 años. Está acostumbrado a las situaciones límite a las que arrastra el fuego, un enemigo conocido en la provincia de Ourense. Sin embargo, lo que vivió en su rescate nunca lo había experimentado. Este ribadaviense trabaja en la brigada de Lomba do Corvo (Ourense) y le tocó hacer frente al gran fuego de Maceda. Estuvieron todo el día sin parar, haciendo frente a seis focos, cuando se percataron de que los vecinos de una de las parroquias afectadas habían iniciado un cortafuegos para salvar sus casas. Tenían que escapar o podrían quedarse acorralados por las llamas. Salieron como pudieron de allí y fue entonces cuando ocurrió el bombero sufrió un accidente que preciso de su evacuación. «Una motobomba se quedó sin frenos y vino despedida contra el coche en el que estaba yo. El capataz de la brigada y el conductor del camión acababan de bajarse y el camión se descontroló. Vino hacia mí, que estaba abriendo la puerta del vehículo en ese momento. Salí disparado y aterricé sobre la cuneta», relata.

El helicóptero de su rescate no podía aterrizar en la zona, por lo que había que subir al herido de otra forma. Como pueden apreciar en el vídeo lo colocaron en una estrecha camilla sujeta por cuerdas al Pesca 2 (la aeronave que lo sacó de allí) y lo alzaron 30 metros sobre tierra firme. «Lo pasé casi peor que con el golpe. Eran cuatro hierros», cuenta López. Al final lo trasladaron al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, donde se sometió a varias pruebas.