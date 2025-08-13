El incendio forestal de Oímbra presenta una situación crítica en la localidad de San Cristovo, donde las brigadas BRIF de Laza trabajan para contener las llamas. Rachas de viento intenso y una densa humareda complican las labores de extinción, mientras los equipos intentan proteger una granja amenazada por el fuego. Los efectivos describen el escenario como «una situación muy complicada de resolver» y recuerdan la importancia de tomar en serio los incendios y la labor de los bomberos forestales, que arriesgan su vida en cada intervención.