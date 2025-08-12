Este mediodía un incendio ocurrido en el polígono de Barreiros ahumó el cielo de la ciudad de Ourense. Por el momento permanece en activo, afectando a una zona forestal. Varios barrios de la ciudad se quedaron sin luz: Mariñamansa, O Polvorín, Posío, O Couto y A Cuña, entre otros. Aunque en la mayoría de las zonas el suministro volvió a los quince minutos.

Al lugar acudieron servicios de emergencia de toda la zona. Según fuentes de estos cuerpos, pudo haberse provocado por el frenado del tren.

Sigue la información en directo de los incendios clicando aquí.