La provincia de Ourense está en Situación 2 de emergencia. Hay incendios en numerosos puntos y de gran magnitud. Desde las 3 de la madrugada arden ya 500 hectáreas en Maceda, en núcelos cercanos a las viviendas. También sigue ardiendo Chandrexa de Queixa, el mayor incendio de este verano, con 3.000 hectáreas perdidas. Ahora, a estos se une una serie de fuegos que, a falta de conocer a cuántas hectáreas afectan, mantienen en acción a los servicios de emergencias de las inmediaciones de la ciudad de Ourense. Son pocos, pero trabajan a destajo. José Ramón Sánchez, jefe de Emergencias de la Diputación de Ourense, advierte que la situación «está muy peligrosa» y que trabajan «con muy pocos medios porque están todos ocupados en otros incendios». Por otro lado, una parte de la AG-53, entre Ourense y Santiago, a la altura de Dozón, también permanece cortada por otro foco. De hecho, la Xunta también activó la Situación 2 en este concello debido al riesgo que corre la población de O Castro.

El principal fuego está ubicado en el Polígono de Barreiros (San Cibrao das Viñas). Por el momento permanece en activo, afectando a una zona forestal y aproximándose a núcleos de población. Los servicios de emergencias están tratando de contenerlo desde la carretera de Seixalbo. Pero las llamas avanzaron hasta poner en peligro el ámbito industrial por lo que ya se desalojó parte del mismo. Hay también otros focos, que comenzaron de forma simultánea.