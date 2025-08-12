El Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Ourense ha emitido una advertencia a la población, especialmente a quienes padecen enfermedades respiratorias, sobre los riesgos para la salud derivados de la exposición al humo de los incendios forestales que afectan a la provincia. El centro sanitario recuerda que el humo contiene gases y partículas microscópicas que pueden irritar los ojos, el sistema respiratorio y agravar patologías cardíacas y pulmonares crónicas. Los colectivos más vulnerables incluyen a bebés y niños, mujeres embarazadas, personas mayores y pacientes con asma, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o dolencias cardíacas.

Entre los síntomas más habituales por la inhalación de humo figuran la tos, la irritación ocular, nasal o de garganta, la dificultad para respirar, el dolor de pecho, la fatiga y los silbidos al respirar. Incluso las personas sin problemas de salud previos pueden verse afectadas cuando la concentración de humo es alta. Las autoridades sanitarias recomiendan reducir al mínimo la exposición, seguir las alertas oficiales, mantener cerradas puertas y ventanas, y evitar actividades que aumenten la contaminación dentro del hogar, como encender velas o fumar. Asimismo, se desaconseja el uso de mascarillas contra el polvo o prendas de ropa como protección, por su ineficacia frente a las partículas del humo.