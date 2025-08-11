El extremo calor, con jornadas asfixiantes que se suceden en una ola que parece interminable, más la pérdida de humedad en la vegetación forestal y la simultaneidad de incendios forestales elevan la preocupación en la provincia de Ourense.

Los incendios del verano en Galicia arrasan hasta este 11 de agosto más de 4.000 hectáreas, con el principal fuego en Chandrexa de Queixa (Ourense), el cual calcina ya 1.600 hectáreas y sigue sin control, con datos provisionales de la Consellería do Medio Rural.