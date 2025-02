En Xinzo de Limia, en Ourense, ha vuelto a nevar harina. Toda una tradición: la del Domingo Fareleiro, con muchas risas, mucha diversión, y toneladas de harina volando por el aire... Una batalla campal en la que no hay amigos. "Somos rivales todos, aquí empezamos todos así uno contra otro", aseguran. La diversión no falta. Para dar inicio al carnaval más largo de Europa, porque aquí el Entroido dura cinco semanas y para muchos no es suficiente.