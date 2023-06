Jóvenes de Down Ourense competirán por Galicia en una liga de debate sin limitaciones: "Yo tengo opinión"

Los ourensanos se enfrentarán a Down Valladolid y Down Madrid 2, exponiendo argumentos sobre las potencialidades del comercio online y para ello se basan en la historia de la adolescente coruñesa con Síndrome de Down, Carmela Mola. Una apasionada de la bisutería, el diseño de collares y pulseras que encontró en las manualidades su forma de expresión y que actualmente tiene una plataforma online en la que vende sus abalorios. Una persona con diversidad, emprendedora y con una clara vertiente artística. El mejor ejemplo para decir alto y claro que si se quiere, se puede y también para personalizar en ella que para personas con discapacidad el comercio online es una puerta abierta al mundo.

Ayer hicieron un entrenamiento serio en el Edificio de Empresariales y Turismo del campus ourensano, de la Universidad de Vigo, para poner en práctica lo aprendido durante todo un año. En caso de que estos cuatro no puedan o tengan algún problema hay tres suplentes que están preparados para coger las riendas. Pablo Varela, Edwin Varela y Hugo Cid estuvieron atentos ayer a la oratoria, mientras animaban y aplaudían a sus compañeros titulares.