Ya ha pasado más de un mes desde la brutal agresión que a punto estuvo de terminar con la vida de Nuria en O Carballiño, una adolescente de 14 años atacada por otro de 13 que quería "sentir lo que es matar". Su agresor la golpeó en la cabeza con una pata de cabra y se cayó por el balcón desde un segundo piso. Tras salir de la UCI hace unos días, la lucha de la menor continúa tanto dentro como fuera del hospital.

La joven evoluciona día a día, según su familia. De hecho, ya es capaz de hablar pero no recuerda nada de lo sucedido. Por otro lado, sus familiares, amigos y vecinos se han lanzado a las calles para exigir cambios en la Ley del Menor. Reclaman una modificación legal que impida la impunidad en este tipo de casos porque "mientras la Ley del Menor siga existiendo de esta forma tan inflexible, estaremos desprotegidos", aseguró la hermana de la víctima. "Si en algún momento un menor intenta cometer un delito grave, no tendrá un juicio, no tendrá antecedentes y al cumplir la mayoría de edad no cambiará nada. Por eso tenemos que seguir gritando", manifestó.

Bajo consignas como "ánimo, Nuria, estamos contigo" o "que cambien la Ley del Menor, que esto no quede impune", decenas de personas hicieron un recorrido entre la Plaza de Veracruz y la Plaza Mayor del municipio. "Nuria ha sobrevivido. Ha salido de ese abismo tan negro donde la lanzaron. Nuestra lucha no acaba aquí. Algún día mi hermana, víctima de un intento de asesinato, saldrá a la calle sabiendo que su peor pesadilla se puede esconder detrás de cualquier esquina", sentenció su hermana.