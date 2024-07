Si eres de los que siempre viaja con maleta de mano... este es tu truco. Y es que aunque no queramos facturar en nuestro viaje, porque queremos ir con la maleta a nuestra vera para no tener que esperar en las cintas, a vecesnos toca hacerlo por una razón lógica: no caben todas las maletas en los compartimentos del avión. Es entonces cuando, amablemente, te indican que tendrás que bajarla a bodega. Pero si te aprendes este truco... no tendrás que sufrir nunca más por no llevar la maleta contigo. ¡Dale al play!