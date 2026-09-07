Lucía Feijoo Viera

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Marlaska reitera que "a día de hoy" no hay ningún elemento "lógico" que señale a Marruecos en la crisis de Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado este lunes que su departamento no recibió ninguna información sobre la presunta participación de gendarmes marroquíes en la entrada de migrantes en Ceuta de finales de julio y ha insistido de nuevo en que "a día de hoy" no hay ningún elemento que apunte a la intervención de Marruecos.