Lucía Feijoo Viera

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Así es el campamento para acoger migrantes en el puerto de Ceuta: 16.000 metros cuadrados para un millar de personas

Tras la negativa a utilizar los polideportivos de Ceuta, el Gobierno de Juan Jesús Vivas dijo sí a usar las parcelas del puerto para filiar a los migrantes pero luego cambió de opinión. El Ejecutivo de Ceuta insiste en que hay informes contrarios pero el Gobierno central habla de ‘encerrona’ y les acusa de marear la perdiz. Para sortear el veto y poder usar las instalaciones el ministro aprobó una orden este fin de semana que el PP califica de imposición. Al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, señalan desde el Gobierno como culpable del no entendimiento con Ceuta para que la situación por la crisis migratoria se prolongue y se enquiste hasta las elecciones. Por eso desde Moncloa recuerdan que el único camino para salir de la crisis pasa por alojar en estas carpas a los migrantes para que puedan ser filiados.