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Manuel Llamas, DAO de la Guardia Civil: "No tengo ningún motivo para dimitir"

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ha comenzado su comparecencia de este viernes en el Senado recibiendo a bocajarro una pregunta esencial: si considera compatible con su honor seguir en el puesto. "No he pensado en absoluto en dimitir. Prueba de ello es que aquí estoy, en mi puesto de trabajo" ha dicho tajante. Más información