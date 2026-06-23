Lucía Feijoo Viera

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Sánchez anuncia la mayor inyección en dependencia que superará los 7.200 millones en 2027

Frente al cerco judicial, el mensaje de que el Gobierno sigue centrado en gobernar y desplegar su agenda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes un real decreto con una partida extra para dependencia de 2.218 millones de euros en 2026. Si se suma la cantidad para 2027 la cifra asciende a una inversión total extra de 6.200 millones. Se trata de la "mayor inversión dependencia de la democracia", según ha destacado, al multiplicar por cinco la cantidad total dedicada desde 2018, con el objetivo de reducir las listas de espera, reforzar los cuidados para las personas dependientes y mejorar las condiciones laborales de los cuidadores. “Un paso decisivo para consolidar un sistema más fuerte, humano y justo, que no deje a nadie atrás”, incidió el jefe del Ejecutivo tras un encuentro con personas con discapacidad en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para referirse a un nuevo pilar del Estado de bienestar. A partir del 1 de julio, las comunidades recibirán esta mayor dotación económica No es habitual que el jefe del Ejecutivo anuncie públicamente justo antes de la reunión del Consejo de Ministros los asuntos que prevé aprobar. De hecho, la propia reunión se ha retrasado media hora sobre el horario habitual para poder encajar previamente la comparecencia de Sánchez. La razón la dio el presidente del Gobierno. Aun sin referirse directamente a la petición de Alberto Núñez Feijóo de convocar elecciones tras la sentencia del caso mascarillas, respondió "a quienes se preguntan por qué este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y piedras en el camino" que "la respuesta está aquí". "Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar derechos. Seguimos para construir un país más justo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Porque hacer país es cuidar", justificó. Más información